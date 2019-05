Die beiden am vergangenen Samstag auf dem Flugplatz in Bad Saulgau tödlich verunglückten Fallschirmspringer sind nach neuesten Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen in einer Flughöhe von etwa 100 Metern über dem Boden mit ihren Schirmkappen kollidiert. Das teilten am Montag die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung als Grund für den Absturz mit. Ein 49-Jähriger und ein 32-Jähriger erlagen nach dem Absturz am Samstag gegen 9.