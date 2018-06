Ford ergänzt Modellpalette mit Importen aus Asien und Amerika

Amsterdam (dpa/tmn) - Der Kölner Autobauer Ford baut sein Angebot in Deutschland aus und setzt dabei auf Importe aus Asien und den USA. Mindestens drei Baureihen sollen zusätzlich nach Europa kommen.

Den Anfang mache innerhalb der nächsten 18 Monate der Ford EcoSport, der ursprünglich für Asien und Südamerika konzipiert wurde, erklärte das Unternehmen bei einer Veranstaltung in Amsterdam. Er basiert technisch auf dem Fiesta und hat das Design eines kleinen Geländewagens. Allerdings fehlt ihm zum echten Geländewagen der Allradantrieb. Mit welchen Motoren und zu welchen Preisen der rund vier Meter lange Fünfsitzer an den Start geht, ließ Ford noch offen. Sicher ist nur der Einsatz des Dreizylinder-Turbos mit 1,0 Liter Hubraum und bis zu 92 kW/125 PS.

Am oberen Ende der SUV-Palette soll der Ford Edge positioniert werden, der in den USA bereits seit einigen Jahren angeboten wird und in Europa über dem neuen Kuga rangieren würde. Seine Premiere ist für Ende 2013 oder Anfang 2014 geplant.

Aber Ford will nicht nur neue Geländewagen ins Land holen, sondern auch seine sportliche Seite verstärken. Deshalb hat der US-Konzern jetzt erstmals einen Mustang für Europa in Aussicht gestellt. Der legendäre Sportwagen feiert 2014 mit einer Neuauflage seinen 50. Geburtstag und soll dann weltweit vermarktet werden.