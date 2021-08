Förster Stephan Grösch bringt Antrittsgeschenk mit

Seit Frühjahr diesen Jahres ist Stephan Grösch neuer Förster im Forstrevier Erbisreute. Er löste damit den langjährigen Förster Volker Ertner ab, der seit dem 1. Februar im Ruhestand ist. Grösch ist zuständig für den Altdorfer Wald zwischen der Wolfegger Ach im Norden und der im Süden verlaufenden Landesstraße L317 zwischen Unterankenreute und Wolfegg. Er kümmert sich als Mitarbeiter von ForstBW um 1300 Hektar Staatswald. Privat- und Kommunalwälder werden dagegen von Förstern des Landratsamtes Ravensburg betreut, wie es in einer Mitteilung von FortsBW heißt.

Grösch sagt, der besondere Reiz des Reviers liege in seiner landschaftlichen Vielfalt, beginnend im Achtal bei Baienfurt, über das Lochmoos als Ursprung des Stillen Baches bis hin zum Aussichtspunkt Süh bei Wolfegg. Während die Hanglagen oberhalb der Ach von Buchenbeständen, die gleichzeitig auch dem revierübergreifenden FFH-Gebiet Altdorfer Wald mit einer Gesamtgröße von 1370 Hektar angehören, geprägt sind, ist der östliche Bereich an der L317 dominiert von alten und meist reinen Fichtenbeständen.

Insgesamt findet man im Forstrevier Erbisreute 13 Fischweiher, die im 12. Jahrhundert von Mönchen des Klosters Weingarten angelegt wurden. Diese werden auch noch heute von Mitarbeitern des Forstamtes gepflegt und unterhalten.

„Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass ForstBW mir das Geld zur Verfügung gestellt hat, den Grillplatz Raupenhütte sanieren zu können. Das ist nicht selbstverständlich und dass dies sozusagen in meinen ersten 100 Tagen im neuen Revier geschehen konnte, freut mich umso mehr. Ich glaube, die Waldbesucher wissen es sehr zu schätzen, dass ForstBW einen so schönen Grillplatz betreibt. Ich hoffe natürlich auch, alle Besucher gehen sorgsam mit der sanierten Grillstelle und den neuen Sitzgruppen um“, sagt Förster Grösch.

Als nächstes Projekt geht er den beliebten Besuchersteg am Tafelweiher an. „Dort soll der in die Jahre gekommene Steg mit Hilfe der Forstwirtausbildungsgruppe Weissenau komplett erneuert werden“, sagt Grösch.

Förster Stephan Grösch ist 35 Jahre alt, verheiratet und hat einen Sohn. Er ist Absolvent der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg a.N., war bereits zehn Jahre Revierleiter auf der anderen Seite des Altdorfer Waldes im Forstrevier Mochenwangen. Als Leiter des Forstreviers Erbisreute ist er einer von zehn Forstrevierleitern im Forstbezirk Altdorfer Wald von ForstBW.