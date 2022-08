Förderverein unterstützt die nta-Isny

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Isny - Am 30. Juli veranstaltete der Förderverein der Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie in Isny die jährliche Mitgliederversammlung mit anschließendem Benefizkonzert. Unter den Gästen befand sich neben zahlreichen Mitgliedern auch Peter Clement, der stellvertretende Bürgermeister von Isny. Er wurde vom Geschäftsführer der nta, Joachim Dufner, empfangen.

Der Förderverein der nta Isny unterstützt diverse Schulprojekte und bezuschusst Lernmaterialien sowie Ausflüge und Schulausstattungen. Im letzten Schuljahr setzte sich der Förderverein für folgende Projekte ein: Zuschüsse für Geräte der Abteilungen AIK, BioTA und CTA, Förderungen von Auslandpraktika, eine Exkursion zur Firma Wala, Nachhilfestunden, ein Programmierkurs für Realschüler, Methodenbücher für Online-Unterricht, ein Zuschuss zum Erste Hilfe Kurs, ein Fußpflegevortrag sowie ein Vortrag zur Lage der Bienen. „Der Förderverein kann nur durch gemeinsames Wirken bestehen. Wir können lediglich Dank unserer Mitglieder die Schüler der nta unterstützen“, erklärt die Vorsitzende des Fördervereins Ursula Steiner.

Nach der Mitgliederversammlung, folgte ein Benefizkonzert auf dem Harald- und Käthe Grübler Platz. Mit harmonischen Tönen und einem breit gefächerten Musikrepertoire gestalteten die Musiker der Jugendmusikschule Wangen den Abschluss. Unter der Leitung von Tobias Zinser spielten sie anspruchsvolle Stücke von Klassik über Jazz. Sechs junge Musiker mit fünf Instrumenten gaben dabei den Takt vor: Xaver Burkart und Quirin Mackh an der Trompete, Xaver Motz am Horn, Felix Hasel an der Posaune, Hannah Amman mit ihrer Tuba und Hendrik Späth am Schlagzeug. Die Jungmusikanten lösten unter den Besuchern rege Begeisterung aus.

„Junge Talente sollten gefördert werden. Nicht nur im musikalischen Umfeld, sondern auch in Schulen oder Ausbildungsbetrieben. Es freut mich, dass wir in Isny die Möglichkeit haben, Schüler der nta durch den Förderverein zu unterstützen“, so Peter Clement. Die Spenden des Benefizkonzerts gingen an die Organisation von Vitali Klitschko „We are all Ukrainians“ und an die „Hochwasserhilfe Ahrweiler“.

Ursula Steiner zeigte sich zufrieden mit der Mitgliederversammlung und dem Ergebnis des letzten Jahres. „Der Förderverein macht das Leben an der nta bunter und vielseitiger. Wir danken allen Mitgliedern herzlich für ihr Engagement, ihre Zeit und ihren Einsatz.“