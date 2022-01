Förderverein für das Pflegeheim Baienfurt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Einstimmung auf Weihnachten lieferte die Bäckerei Sauter zwei Torten ins Pflegeheim St. Barbara. Sie waren sorgfältig und kunstvoll verziert und sollten die Bewohnerinnen und Bewohner erfreuen. Geplant war eigentlich, diese gemeinsam mit Familienmitgliedern und Bürgerinnen und Bürgern beim öffentlichen Mittwochscafé zu genießen. Dieses Treffen konnte aber wiederum aus pandemischen Gründen nicht stattfinden. Das ist besonders belastend, da unsere Seniorinnen und Senioren aus Altersgründen von vorne herein schon eingeschränkte Möglichkeiten haben, soziale Beziehungen zu pflegen.

Was wünscht sich diese Gruppe wohl am Silvesterabend für das neue Jahr? Für jeden ist sicherlich leicht nachzuvollziehen, dass das Ende der pandemischen Lage in ihrer Wunschliste sehr weit oben stehen wird und ein uneingeschränkter Besuch der Angehörigen ein ersehntes Geschenk wäre. Sie wünschen sich, die Kinder und Freunde mit gutem Gewissen wie früher einfach mal wieder in den Arm nehmen zu dürfen.

Aus diesem Grunde können wir als Vorstand des Fördervereins nicht nachvollziehen, dass sich Menschen zu Demonstrationen gegen pandemische Schutzmaßnahmen deutschlandweit treffen. Teilweise werden Polizisten angegriffen und Sachen beschädigt. Sie fordern Freiheiten, die sie selbst missbrauchen. Sie ignorieren wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie nehmen durchaus in Kauf, dass durch ihr Handeln auch die Freiheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin stark eingeschränkt werden muss. Ist nicht die Stärke einer Gesellschaft in Krisenzeiten, Solidarität statt Egoismus zu praktizieren?

Wir hoffen, dass die eine oder der andere von ihnen zur Einsicht kommt, Verständnis für die Generation Eltern/Großeltern zeigt und sich impfen lässt. Das würde zeigen, dass sie/er nicht nur Rechte fordert, sondern auch seinen Pflichten in unserer Solidargemeinschaft nachkommt. Dann könnten WIR alle in ein gutes und gesundes Jahr blicken, was wir den Bewohnerinnen, den Bewohnern, deren Angehörigen und den Pflegekräften von Herzen wünschen.