Förderverein der Hospizgruppe Donau-Schmiechtal freut sich über Weihnachtsspende

Erbach (sz) - Zum Jahresende führt die Netze BW wieder ihre Weihnachtsspendenaktion durch. Empfänger einer dieser Weihnachtsspenden ist der Förderverein für die Hospizgruppe Donau-Schmiechtal in Erbach. Dort ist die Freude über die Zuwendung groß.

Von Anfang an war die Hospizbewegung eine Bürgerbewegung, und bis heute ist das ehrenamtliche Engagement ein Merkmal der Hospizarbeit. Das Wort Hospiz leitet sich vom lateinischen „hospitium“ ab und bedeutet Herberge, Gastfreundschaft. Durch die ambulante Hospizgruppe Donau-Schmiechtal wird in einer Pflegeeinrichtung oder zu Hause unheilbar kranken Menschen ein würdiges, schmerzfreies und selbstbestimmtes Leben bis zum Tod zu ermöglicht. Auch wenn die Hospizbegleiter an der grundsätzlichen Situation schwerkranker und sterbender Menschen wenig ändern können – so können sie ihnen aber in dieser schwierigen Phase des Lebens beistehen und sie auf ihrem Weg begleiten. Der Förderverein in Erbach unterstützt ideell und finanziell die Arbeit der ambulanten Hospizgruppe Donau-Schmiechtal.

Die Netze BW hat schon vor einigen Jahren begonnen, vor Weihnachten regionale Projekte und soziale Einrichtungen zu unterstützen, die sich durch ihr großes Engagement in den Bereichen Soziales und Umwelt auszeichnen. „Diese gezielte Hilfe ist uns wichtig“, berichtet Kommunalberater Joachim Hepner. „Aus diesem Grund verzichten wir auch wieder auf Geschenke an einzelne Kunden und Geschäftspartner und fördern fünf regionale Einrichtungen mit einer Spendensumme von insgesamt 10.000 Euro.“