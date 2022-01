Förderpreis für Maximilian Lanz

Der Förderpreis der Familie Brucklacher Stiftung wurde zum zweiten Mal an einen Master-absolventen der Hochschule Aalen verliehen. Am vergangenen Montag überreichte die Stiftungsvorsitzende, Dr. Cornelia Brucklacher, den mit 1500 Euro dotierten Förderpreis an den stolzen Gewinner, Maximilian Lanz. Im Rahmen seiner Masterthesis im Studiengang Maschinenbau und Werkstofftechnik ist es ihm gelungen, neuartige Prüf- und Messverfahren für magnetische Bauteile zu entwickeln und diese erfolgreich einzusetzen. Damit wird erstmals die qualitative Prüfung der Komponenten in Elektromotoren möglich, die beispielsweise im Bereich der Stromerzeugung, dem Maschinenbau oder in der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Die Feierstunde fand coronabedingt in kleinem Rahmen, im Präsentationszentrum der Firma Leitz in Oberkochen statt.

Im Rahmen seiner Masterarbeit entwickelte der Preisträger sogenannte „Magnetic-Response-Verfahren“, die es erstmals ermöglichen, Bestandteile von Elektromotoren auf Ihre qualitativen Eigenschaften hin zu prüfen. Mit Hilfe des neuen Messverfahrens ist es somit möglich, bereits anhand der geprüften Bauteile zu erkennen, ob beispielsweise Elektromotoren ihren angestrebten Wirkungsgrad, also die maximale Energieausbeute, überhaupt erreichen. Mit Blick auf aktuell angewandte Methoden im Elektroniksektor können so qualitätsbewertende Verfahren deutlich effizienter gestaltet, Fehlproduktionen früher ausgeschlossen und die Qualität und Langlebigkeit der Endprodukte um ein Vielfaches verbessert werden. Im Rahmen des Klimaschutzes also ein absolutes Plus, da somit wertvolle Ressourcen geschont werden und die Ausfallsicherheit elektromagnetischer Stromerzeuger nachhaltig gesteigert werden kann.

Die Arbeit mit dem Titel „Magnettechnische Konzepte zur Qualitätsbewertung von Magnetwerkstoffen“ wurde von Professor Dr. Dagmar Goll wissenschaftlich betreut und zur Bewerbung eingereicht. In einem sorgfältigen Auswahl- und Sichtungsverfahren zahlreicher Einsendungen, entschied sich die hochkarätige Jury der Familie Brucklacher Stiftung einstimmig für die Vergabe des diesjährigen Preises an diese herausragende Arbeit. Die Jury bestand aus Prof. Dr. Markus Merkel, Studiendekan im Studiengang Produktentwicklung und Fertigung der Hochschule Aalen, Dr. Georg Hanrath, Geschäftsführer der Firma Leitz GmbH & Co. KG, Oberkochen und hier für den gesamten technischen Bereich verantwortlich, Herrn Andreas Kisselbach, Leiter Forschung und Entwicklung bei Leitz sowie der Stiftungsvorsitzenden, Frau Dr. Cornelia Brucklacher.

Der Preisträger Maximilian Lanz, sichtlich stolz über die Verleihung des Preises, dankte der Familie Brucklacher Stiftung und der Jury für die Entscheidung. Außerdem bedankte er sich bei seinen Betreuern und seiner Familie für die Unterstützung.

„Wir sind stolz, dass wir mit unserem Förderpreis in der Lage sind, derart herausragende Leistungen in der Forschung zu würdigen. Ich gratuliere Ihnen, Herr Lanz, zu Ihrer Arbeit und bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft von Ihnen hören werden,“ sagte Dr. Brucklacher abschließend und sieht in der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit, zwischen der Hochschule Aalen und der Familie Brucklacher Stiftung die Chance für eine deutliche Wertschöpfung aller Beteiligten.

Für insgesamt fünf Jahre hat die Stiftung gegenüber der Hochschule Aalen die Zusage gegeben, jährlich einen Förderpreis zur Ausschreibung zu bringen, der jeweils mit 1500 Euro dotiert ist. Damit verfolgt sie ihr Ziel, Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet des Maschinen- und Anlagenbaus zu fördern. Ausgezeichnet werden mit diesem ausgelobten Preis herausragende Masterarbeiten der Hochschule Aalen auf dem Gebiet der Entwicklung ressourcenschonender Produkte und Prozesse im mittelständischen Maschinen- und Anlagenbau. Laut Ausschreibungsverfahren können Bewerber zwar völlig unterschiedliche technische Ansätze verfolgen, jedoch muss der Fokus der Arbeiten darauf liegen, dass ein grundsätzlicher Multiplikationseffekt möglich ist.