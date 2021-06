Förderpreis für junge Buchgestaltung geht an Wangener Mediendesignerin

Die Wangenerin Virginie Calvet und ihr Kommilitone Felix Hunger (Foto: privat) sind für ihre Bachelorarbeit in Mediendesign an der DHBW Ravensburg mit dem Förderpreis für junge Buchgestaltung der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet worden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Hochschule hervor. Ihre Arbeit „Zwischen Euphrat und Tigris – Archiv einer dekonstruierten Destruktion“ zeigt Fotografien aus dem Krieg in Irak in ästhetischen Abstraktionen.

Grundlage des Buchs von Calvet und Hunger sind 4558 Pressefotografien aus dem Irakkrieg. Auf den ersten Blick sind dies weder ästhetische noch schöne Anblicke. Doch was geschieht, „wenn wir näher hinschauen und tiefer gehen?“, haben die beiden sich gefragt. Abstraktionen der Fotografien führen dabei zu einer ganz neuen Ästhetik und das Grauen löst sich auf. Oftmals werden dabei Details wie der Himmel, die Muster der Tarnanzüge oder die Farben analysiert oder neu zusammengestellt. „Eine erstaunliche Betrachtung über die Sinnlosigkeit des Krieges“, lobt die Jury des Förderpreises für Buchgestaltung die Arbeit.

Der Wettbewerb zeichnet besonders innovative und zukunftsweisende Konzepte zur gestalterischen Weiterentwicklung des Mediums Buch aus. 170 Bücher wurden eingereicht, drei der Bücher wurden mit dem Förderpreis in Höhe von jeweils 2000 Euro ausgezeichnet. (sz)