Fördergelder für die Stadtkapelle Bad Wurzach und den Sängerkranz Leutkirch

Gute Nachrichten für die Stadtkapelle Bad Wurzach und den Sängerkranz Leutkirch: Das Land Baden-Württemberg stellt Mittel bereit in Höhe von 19 800 Euro für das Projekt „feelMoorcomeTogether, Virtueller Proberaum 4.0“ der Stadtkapelle Bad Wurzach und 18 200 Euro für das Projekt „Singen in Corona-Zeiten unter erschwerten Bedingungen!“ des Sängerkranzes Leutkirch. Das hat die Landesregierung am Dienstag, 7. Dezember, bekannt gegeben. Die Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU) sind darüber sehr erfreut: „Musikvereine sind ein unverzichtbarer Teil des kulturellen Lebens in unserem Wahlkreis Wangen-Illertal. Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Vereine keine leichte Zeit hinter sich. Mit der finanziellen Unterstützung durch das Land wird die wichtige Arbeit der beiden Musikvereine sichergestellt.“