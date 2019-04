Fnatic und Splyce überzeugen in den LEC-Playoffs

Fnatic und Splyce haben sich für die zweite Runde der LEC-Playoffs qualifiziert. Nachdem Fnatic bereits am Freitag einen klaren 3:0-Sieg gegen Team Vitality verbuchen konnte, zog Splyce mit einem 3:1 gegen SK Gaming nach.

Fnatic gingen mit acht Siegen in Folge in das Duell mit Team Vitality. Das Team rund um den 19-jährigen Neuling Tim „Nemesis“ Lipovšek konnte nach anfänglichen Unsicherheiten auf ganzer Linie überzeugen.

„Wir haben viel Selbstvertrauen und ich denke, dass wir nah dran sind, das beste Team der LEC zu sein“, erklärte Joey „Youngbuck“ Steltenpool (27) in einem anschließenden Interview mit „The Shotcaller“.

Splyce hingegen musste direkt im ersten Spiel gegen SK Gaming eine Niederlage einstecken. Daraufhin konnten die Favoriten die Partie jedoch mit drei Siegen in Folge drehen.

In der kommenden Woche werden somit Fnatic und Splyce aufeinandertreffen. Der Sieger der Begegnung, in der Fnatic die Favoritenrolle inne hat, wird ins Halbfinale in Rotterdam einziehen.

In einem zweiten Aufeinandertreffen werden G2 Esports und Origen gegeneinander antreten. Während der Sieger direkt ins große Finale einzieht, muss sich der Verlierer der Partie anschließend in Rotterdam gegen den anderen Halbfinalisten beweisen.

Der Sieger der Playoffs qualifiziert sich gleichzeitig auch für das 2019er Mid-Season Invitational im Mai in Vietnam und Taiwan.