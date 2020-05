Fnatic holt ersten Platz der ESL ONE Birmingham Südostasien

An eine Montagnacht Anfang Mai erinnert sich Julius Singer noch ganz genau: Gegen 23.30 Uhr saß er mit seinem Jagderlaubnisschein auf einem Hochsitz in einem Jagdrevier in Reutlingendorf und vernahm eine Wildschweinrotte im Unterholz.

Eine hervorragende Gelegenheit, um sein Gewehr auf eines der Tiere zu richten. Doch genau in diesem Moment hörte er ein Motorengeräusch in der Luft, das zu einem lauten Knattern anschwoll.

Natürlich habe ich mich in diesem Moment sehr geärgert, denn der Lärm vertrieb ganz schnell die ...