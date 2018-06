Flurneuordner treten auch 2012 in die Pedale

(an) – Bei der Dienstbesprechung der gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung und Landentwicklung Ostalbkreis/Landkreis Heidenheim hat Geschäftsbereichsleiter Jürgen Eisenmann den Kollegen für die erfolgreiche Arbeit gedankt.

Eisenmann erinnert an ein ereignisreiches Jahr 2011. Es wurden elf Kollegen verabschiedet und drei Mitarbeiter sowie zwei Auszubildende neu eingestellt. Alle Flurneuordnungsverfahren seien effektiv vorangebracht worden, so Eisenmann. Vor allem neue Themen wie „Neue Windkraftanlagen“, „FFH-Gebiete“ und „Ausbaustandard der Feldwege“ würden die „Flurer“ zukünftig beschäftigen.

Im Jahr 2011 wurde unter anderem der Wert im Verfahren Mögglingen (B 29) ermittelt. In den Verfahren Kirchheim/Ries, Sontheim Brenz (B 492) und Böbingen wurde die Aufstellung des Wege- und Gewässerplans vorangebracht, wobei in der letztgenannten Flurbereinigung die Genehmigung des Wege- und Gewässerplanes für das kommende Jahr geplant ist. Der Wegebau im Verfahren Lauchheim-Hülen ist fast abgeschlossen. In Beuren überzeugten sich bereits dieses Jahr zahlreiche Bürger vom neu gebauten landwirtschaftlichen Wegenetz bei einer Radtour mit Landrat Pavel. In Iggingen wurde weiterhin an der Absteckung und Vermessung des Wegenetzes gearbeitet.

Ellwangen-Ost ist abgeschlossen

In den Verfahren Bopfingen-Kerkingen/Oberdorf (Sechta-Eger) und Bopfingen-Baldern wird der Flurbereinigungsplan aufgestellt. Dieser Schritt wurde im Verfahren Lauchheim-Röttingen 2011 bereits fertiggestellt. Für Februar 2012 ist in Röttingen der Anhörungstermin zum Flurbereinigungsplan geplant.

Der Anhörungstermin zum Flurbereinigungsplan fand im Verfahren Hermaringen (B 492) bereits Anfang 2011 statt. In den Verfahren Ellwangen-Rainau (A 7), Lauchheim (B 29) und Herbrechtingen-Bissingen (Lonetal) ist für das kommende Jahr der technische Abschluss geplant. Das Verfahren Ellwangen-Ost (A 7) wurde im Rahmen eines großen Festes abgeschlossen.