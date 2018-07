Fluglotsen nach Unglück in New Yorker beurlaubt

Die US-Luftfahrtbehörde hat nach dem Unfall mit einem Hubschrauber über dem Hudson River die zwei zuständigen Fluglotsen beurlaubt. Der Lotse, der das Kleinflugzeug betreute, habe ein „offensichtlich unsachgemäßes“ Telefongespräch geführt, als die Maschine in New York mit dem Helikopter zusammenstieß. Das berichtet CNN unter Berufung auf die Behörde. Außerdem sei ein Mann, der für die Aufsicht zuständig war, nicht am Platz gewesen. Bei dem Unglück waren am Samstag neun Menschen umgekommen.