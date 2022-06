Flughafen Memmingen erwartet an Pfingsten 100.000 Fluggäste

Der Flughafen Memmingen hat das Thema Corona vorerst hinter sich gelassen, wie es in einer Pressemitteilung der Flughafengesellschaft heißt. Dies belegen die erwarteten Passagierzahlen für die anstehenden Pfingstferien. Demnach werden rund 100.000 Fluggäste in den beiden Ferienwochen von und nach Memmingen reisen und die Zahlen des (Vor-Corona-)Jahres 2019 deutlich übertreffen.

„Damit haben wir so schnell wie kein anderer Flughafen in Bayern und in Süddeutschland das Vor-Krisen-Niveau erreicht und übertroffen“, erläutert Airport-Vertriebsleiter Marcel Schütz. „Unsere Position als der führende Low-Cost-Airport Süddeutschlands wurde so gefestigt.“

Volles Haus an Pfingsten entspricht in Memmingen während der beiden Ferienwochen rund 570 Flugbewegungen und bis zu 18 Abflügen pro Tag. Vor der Pandemie verzeichnete der Flughafen im Jahr 2019 im Vergleichszeitraum 91.000 Passagiere und 542 Flugbewegungen. Im Vorjahr landeten und starteten Pandemie-bedingt nur rund 32.000 Fluggäste.

Beliebte Reiseziele

Gefragt sind während der Pfingstferien alle Warmwasserziele rund ums Mittelmeer, aber auch europäische Metropolen wie London und Barcelona sowie Geheimtipps wie Riga, Pisa und Billund. Die Ziele in Mittel- und Südosteuropa werden für Besuche bei Verwandten und Freunden ebenso wie für Urlaubstrips stark nachgefragt. Hier feiert der Flughafen am kommenden Freitag eine Premiere: Die neue Verbindung nach Kukës im Norden Albaniens nimmt ihren Betrieb auf und wird künftig zweimal pro Woche von Wizz Air bedient.

Aktuell sind fünf Airlines für Memminger Fluggäste im Einsatz: Die meisten Ziele verzeichnen Ryanair und Wizz Air. Hinzu kommen Eurowings, Corendon und Avanti.

Hohe Nachfrage: Parkplatz buchen sinnvoll

Aufgrund der guten Buchungslage raten die Airport-Verantwortlichen, genug Zeit für die Abreise am Airport einzuplanen. Zudem sollten sich die Reisenden vorab genau über Bestimmungen in ihrem Reiseland informieren und die unter Umständen noch notwendigen Unterlagen ausfüllen. Obendrein sei es ratsam, den Parkplatz am Flughafen vorab online zu buchen.