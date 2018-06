Flughafen-Aufsichtsrat berät über Teileröffnung

Schönefeld (dpa) - Am künftigen Hauptstadtflughafen in Schönefeld kommt der Aufsichtsrat heute zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei geht es erneut um die Terminplanung für die mehrmals verschobene Eröffnung des Milliarden-Bauprojekts. Flughafenchef Hartmut Mehdorn hatte zuletzt vorgeschlagen, den Neubau nicht an einem Tag in Betrieb zu nehmen, sondern in mehreren Etappen. Vor allem gravierende Mängel beim Brandschutz im Hauptgebäude haben die Eröffnung bislang verhindert.