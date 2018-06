Flugbegleiter-Streik: Erste Ausfälle am Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Main (dpa) - Wegen des Streiks der Flugbegleiter bei der Lufthansa sind am Morgen am größten deutschen Flughafen in Frankfurt die ersten Flüge ausgefallen. Für den weiteren Tagesverlauf wurden zudem zahlreiche Verbindungen gestrichen. Am Flughafen gehe es jedoch ruhig zu, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Mit 55 000 SMS und E-Mails habe die Fluggesellschaft ihre Gäste schon früh über Flugausfälle informiert. Die Airline hatte wegen des bundesweiten Streiks der Flugbegleiter für heute rund die Hälfte ihrer Flüge abgesagt.