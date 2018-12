Die Ausstellung trifft. Macht betroffen. Klärt auf. Von weit her kommen Besucher ins Schloss Untergröningen, wo der Kunstverein Kiss die Frage stellt: Wie ist das eigentlich mit der Flucht? Was kommt danach? Die Ausstellung „Identity“ mit Werken von Künstlern, die aus ihren Heimatländern flüchten mussten und in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben, wurde nun auf Grund der großen Nachfrage bis zum 27. Januar 2019 verlängert.

Derzeit sind etwa 68 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Sie haben ihr Zuhause, ihr Leben aufgegeben für eine ungewisse Zukunft. Trifft Flucht immer nur die anderen? Was geht der Flucht voran und vor allem: Was kommt danach? „Identity“ macht sich auf die Suche. Der Betrachter trifft auf Bilder, Fotografien, Kollagen und Skulpturen von Künstlern aus den verschiedensten Kulturen. Und er sieht die Spuren des Leids, der Angst, der Verzweiflung.

Dabei durchwandert der Besucher die Flucht in all ihren Facetten: Er marschiert durch die Trümmer eines Luftangriffes, er erahnt die Zustände in Gefängnissen, im UNHCR-Flüchtlingszelt, ja er macht sich gar selbst auf die Flucht zu Wasser und zu Land. Um die Themen Krieg – Vertreibung – Flucht für die Besucher zur unmittelbaren Realität werden zu lassen, hat der Kunstverein Kiss mit der Uno-Flüchtlingshilfe, Seawatch, Mimycri Berlin, Amnesty International und auch regional mit der LEA Ellwangen und dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg sowie lokal mit dem Arbeitskreis Asyl Abtsgmünd zusammengearbeitet.

Neben Künstlern wie Faisal Adil Fahar al Salih aus dem Irak oder Chidi Kwubiri aus Nigeria ist auch der syrische Cartoonist Hussam Sarah dabei, der für seine politischen Karikaturen in seiner Heimat und in den Nachbarländern verfolgt wurde.

Der Pianist aus den Trümmern

Am 19. Januar präsentiert Kiss zudem ein Klavierkonzert mit Aeham Ahmad, der als „Pianist aus den Trümmern“ bekannt ist. Ahmad wurde 1988 in Yarmouk, einem Vorort von Damaskus, geboren. Ab Sommer 2013 war sein Heimatort vollständig abgeriegelt. Doch damit wollte er sich nicht abfinden: Mitten in den Trümmern spielte er Klavier, um so gegen den Hunger zu protestieren und um den Menschen Hoffnung zu geben. Er spielte, bis im April 2015 der IS das Viertel unter seine Kontrolle brachte und Aehams Klavier vor seinen Augen verbrannte. Ihm blieb nur noch die Flucht und 2015 kam er schließlich nach Deutschland, wo er seitdem zahlreiche Konzerte gegeben hat. Beginn: 20 Uhr. Tickets zu 14 Euro gibt es in der Ausstellung, in der Bäckerei Mehrer in Untergröningen und bei der Gemeindekasse Abtsgmünd im Rathaus.

Bei der Finissage am 27. Januar unterhält Vivian Timothy ab 15 Uhr mit afrikanischen Gesängen und Gedichten und zeigt Besuchern seine Heimat Nigeria.