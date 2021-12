Flucht vor der Polizei endet mit einem Unfall

Ein 23 Jahre alter Mann ist am Mittwoch kurz nach 11 Uhr in Ravensburg vor der Polizei geflohen.

Aus zunächst unbekannten Gründen nahm er bei Erkennen einer Polizeistreife in der Eisenbahnstraße die Beine in die Hand und flüchtete über die Straße. Dort prallte er nach Polizeiangaben gegen den Ford eines 42-Jährigen, wodurch die Flucht jäh endete. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen, am Auto entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann eine Geldstrafe in Höhe mehrerer hundert Euro zu begleichen hatte, was der Grund für seine Flucht gewesen sein dürfte. Nach der Bezahlung des Geldes wurde er auf freien Fuß gesetzt.