Florian Schroeder drückt auf „Neustart“

Tuttlingen (sz) - „Neustart“ lautet der Titel des aktuellen Programms von Florian Schroeder, der am Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr in der Angerhalle in Möhringen gastiert. Der „Krähe“-Gewinner drückt den Reset-Knopf.

An diesem Abend formatiert er mit den Zuschauern die Festplatte neu – jenseits von Weltuntergang und Erlösungsversprechen, jenseits von Hysterie und Gleichgültigkeit, jenseits von Gut und Böse. Reflexion statt Reflexe. Denn es ist Zeit für einen Neustart – so sehr wie noch nie. Denn das Geschrei hat das Gespräch ersetzt, es gibt keine Freunde mehr, nur noch Feinde – und Opfer. Die Digitalisierung ist unsere Chance und doch schafft sie uns ab. Wir kennen alles und wissen nichts.

Alles soll eindeutig sein und ist doch so paradox: Während wir mit Hochgeschwindigkeit der Apokalypse entgegenrasen, sehnen wir uns verzweifelt nach neuen Helden. Der neue Messias – dringend gesucht. Aber wehe, er ist dann doch (nur) ein Mensch. Ein Virus hat gezeigt, was das unerreichte Ideal von Millionen selbsternannter Influencer weltweit war: viral zu gehen, die Menschheit zu infizieren – ganz ohne Anstrengungen.

„Neustart“ ist ein Abend in Masken – Schroeder setzt sie auf – nicht, um sich zu schützen vor Infektionen, sondern um seine Zuschauer zu impfen mit dem Wahnsinn. Wenn alle „Game over“ rufen, setzt Schroeder auf Neustart. Vorverkaufskarten gibt es an den üblichen Stellen.