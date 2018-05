Floorballer gehen in Lindau auf Torejagd

Erstmals in Lindau gastiert am Samstag die bayerischer Floorball-Hobbyturnierserie. Laut Ankündigung ist die Floorballabteilung des TSV Lindau Ausrichter des abschließenden Spieltags in dieser Saison Los geht es um 10 Uhr in der Dreifachhalle (Reutiner Straße 4), der Eintritt ist frei. Der TSV als Ausrichter kann Mannschaften aus ganz Bayern begrüßen.

Pünktlich zum Turnier steht die Lindauer Floorballmannschaft bestens im Training, auch wenn einer der langjährigen Spieler wegen einer Muskelverletzung nicht zum Einsatz kommen kann. Die Mannschaft von TSV-Abteilungsleiter Daniel Hörger bestreitet das Eröffnungsspiel gegen die Uni Konstanz.

Im weiteren Verlauf treffen die Lindauer Floorballer erstmals im Turnierbetrieb auf die befreundete Mannschaft vom Kulturverein Tankstelle aus Bregenz, mit der bisher die meisten Freundschaftsspiele ausgetragen wurden.

Das Finale ist gegen 15 Uhr geplant, bis dahin werden die Partien der insgesamt sieben Floorballmannschaften beendet sein.

Die Floorballer können sich bei der ganztägigen Bewirtung am Spieltag der Unterstützung der anderen Abteilungen des TSV sicher sein. Zuschauer und Gäste sind der jungen Abteilung um Hörger willkommen, einige Spieler der TSV-Floorballer stehen für Fragen rund um die Sportart und das Spiel zur Verfügung.