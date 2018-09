Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat auf die Verletzung von Kreisläufer Benjamin Meschke reagiert und Matthias Flohr verpflichtet. Der 36-Jährige ist ein bekanntes Gesicht in Balingen. Der Allrounder war bis zum Ende der vergangenen Saison noch fester Bestandteil des HBW-Kaders und soll den personellen Engpass am Kreis verringern.

„Wir sind froh, dass er uns in dieser Situation zugesagt hat. Matthias wird uns für die Zeit, bis Benjamin Meschke wieder einsatzfähig ist, mit seiner Erfahrung gerade in der Abwehr weiterhelfen“, ist HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel zufrieden, eine schnelle Lösung gefunden zu haben. Auch Flohr ist glücklich über seine Rückkehr: „Ich freue mich, die Mannschaft in dieser Situation zu unterstützen und wieder im HBW-Trikot aufzulaufen.“

Strobel erklärt weiter, dass Flohr außerdem den Vorteil habe, aufgrund seines vorherigen Engagements beim HBW keine Eingewöhnungszeit zu brauchen und die Abläufe im System des Trainers bereits zu kennen. Bereits nach dem Ende der vergangenen Saison hatten sich Spieler und Verein darauf verständigt, dass man sich in einer solchen Situation noch einmal zusammensetzen würde. Der 36-jährige Flohr soll bereits am kommenden Samstag im Heimspiel des HBW gegen den TuS Ferndorf sein Comeback im Trikot von Balingen-Weilstetten geben.