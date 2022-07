Flöte und Kontrabass

Das Duo Traversobasso veranstaltet am Sonntag, 10. Juli, um 16 Uhr ein Konzert in der Stephanus-Kirche in Gruorn auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Münsingen. Manuela Riegner an der Querflöte und Ulrich Bohnacker am Kontrabass spielen Werke von Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel, Astor Piazolla und anderen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden verwendet zur Renovierung der Stephanus-Kirche.