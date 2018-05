Fliegergruppe Leutkirch weiter im Aufwind

Die Fliegergruppe Leutkirch hat einen neuen Vize-Vorstand. Eugen Scheuerle aus Wangen hat dieses Amt von Franz Steinhauser übernommen, der nicht mehr kandidierte. In seinem Jahresüberblick im Gasthof Hirsch in Heggelbach berichtete Vorsitzender Tim Slomp, dass die Fliegergruppe weiterhin im Aufwind und mit derzeit 121 Pilotinnen und Piloten gut aufgestellt sei. Hinzu kämen zehn Flugschüler mit verschiedenem Ausbildungsstand und 52 Mitglieder, die den Verein fördern und unterstützen.

Auch die Flugstundenzahlen zeigten leicht nach oben, obwohl eines der vier Motor-Reiseflugzeuge wegen einer Reparatur monatelang nicht einsatzfähig gewesen sei. 1042 Stunden waren die Maschinen in der Luft. Besondere Anziehungskraft hatten die beiden zweisitzigen „Aquila“, auf die ein Anteil von über 600 Flugstunden entfalle. Ausflüge in alle Himmelsrichtungen – besonders eindrucksvoll geschildert von Slomp ein Flug ans Schwarze Meer – sowie der gelungene Allgäuflug-Wettbewerb mit Teilnehmern aus drei Ländern, ergänzten seine Schilderungen.

In wenigen Wochen wird eine nahezu neue Cessna 172 mit Dieselaggregat, demontiert in einem Container, aus den USA erwartet. Sie wird in einer Flugwerft zusammengebaut und dürfte im Sommer einsatzbereit sein, erklärte Slomp.

„Die Fliegergruppe steht auf soliden Füßen“, konstatierte Kassier Wolfgang Hepp bei seinem komplexen Geschäftsbericht, den er zusammen mit Tim Slomp ausführlich darlegte. Die Kassenprüfer Karl Lipp und Uli Westermayer empfahlen die Entlastung der Vorstandschaft, die Versammlung folgte der Empfehlung.

Von einer unfallfreien Saison berichtete Ausbildungsleiter Dennis Wohnhaas. Fünf Flugschüler hätten 2017 ihre Ausbildung mit dem Pilotenschein abgeschlossen, eine Berechtigung für Nacht-Sichtflug konnte erfolgreich eingetragen werden. Zum Punkt „Öffentlichkeitsarbeit“ hatte die Fliegergruppe unter anderen wieder das „Kinderfliegen“ im Rahmen des Sommer-Ferienprogramms übernommen. Auch ein Besuch der „Lebenshilfe Leutkirch“ stand auf dem Plan.

Bei den „alternierenden“ Wahlen wurde Eugen Scheuerle das Amt des zweiten Vorsitzenden einstimmig übertragen, ebenso Benni Stiebe jenes des Technischen Leiters. Ausbildungsleiter Dennis Wohnhaas übernimmt sein Amt ebenfalls für zwei Jahre, erhält aber auf seinen Wunsch einen Stellvertreter, Remigius Läufle aus Betzigau.

In seinem Ausblick auf die neue Saison hatte Tim Slomp – neben der dreitägigen Deutschen Meisterschaft im Motorflug, kombiniert mit dem 52. Allgäuflug, die am 12. Mai reibungslos über die Bühne gebracht werden konnten, und die Mitwirkung beim großen Tag der offenen Tür des Flugplatzes Unterzeil am 13. Mai – wieder mehrere Ausflüge, Fortbildungsabende und den geplanten Vereinswettbewerb als große Herausforderung hervorgehoben.