Flieger Open Air begeistert Fans

Rund 600 Fans haben am Samstag auf dem Layer-Areal in Bürgermoos einen stimmungs- und klangvollen Abend erleben dürfen. Im Rahmen der dritten Auflage des Flieger Open Airs sorgten die Top-Acts „Monroes“ mit handfestem und authentischem Rock’n’Roll für eine geballte Ladung musikalischem Dynamit, während die deutsch-italienische Formation „Steph Blues & The Gators“ ehrlichen und rauchigen Blues über das Gelände schweben ließ und selbst vor Voodoo-Zauber keinen Halt machten.

Vier Krawatten, zwei Gitarren, ein Kontrabass, ein Schlagzeug und vier Stimmen: Mehr brauchte die österreichisches Rockabilly-Formation „The Monroes“ nicht, um dem guten alten Rock’n’Roll der 1950er und dem Beat der 1960er für einen Abend wieder Leben einzuhauchen. David Breznik (Drums), Andreas Mager (Upright Bass), Alex Zoppel (Guitar) sowie der charismatische Frontmann Hanno Pinter (Vocals) haben auf der Bühne gemeinsam mit ihren Fans am Samstagabend im Gewerbegebiet Bürgermoos handfesten und authentischen Rock’n’Roll gefeiert und von Beginn an in ihren Bann gezogen: „Die Jungs sind der Hammer. Diese Spielfreude, die Bewegungen aber vor allem aber die Energie geladene Show sind der pure Wahnsinn“, schwärmte Isabell Rundel aus Sigmaringen.

Auch bei Helligkeit herrscht bereits gute Stimmung vor der Bühne. (Foto: Andy Heinrich)

Zeit der Rebellion und des Aufbruchs

Tatsächlich tauchte das Auditorium musikalisch in eine Zeit ein, die nicht Wenige im Rund noch live in Erinnerung hatten, eine Zeit, die von Rebellion, vom Aufbruch aber auch vom Wunsch nach Selbstbestimmung geprägt war. „Diese Musik erinnert mich an meine wilde Zeit, den ersten Kuss und meine erste Liebe“, sagte Eckhard Riefle, 77, der eigens aus Lustenau nach Bürgermoos kam. „Ich bin 21 und stehe normal auf andere Musik. Ab heute liebe ich auch auf Rock’n’Roll“, versicherte dagegen Mark Luttermann, bevor er seine Freundin schnappte, und – mehr oder weniger gelungen – einige Rockabilly-Tanzschritte vor der Bühne wagte.

Nicht weniger stimmungsvoll und voller Spielfreude zeigten sich nach einer kleinen Umbauphase die Musiker der deutsch-italienischen Gruppe „Steph Blues & The Gators“, wobei die Sängerin Stephanie „Ozean“ auf der Bühne wirbelte, als gäbe es kein Morgen mehr. Mit ihrer enormen euphonischen Bandbreite, ihrer außerordentlichen Präsenz und dem genialen Zusammenspiel mit ihren mitreißenden Bandkollegen eroberte die „Queen of Italian Voodoo Blues“ im Nu die Herzen ihrer Fans. Ob Rock-Klassiker, einfühlsamer Blues, grooviger Soul oder fetziger Cover-Pop samt Voodoo-Zauber: „Sie singt nicht nur wunderbar, sie liebt und lebt die Musik, das spürt man bei jedem Ton, bei jedem Takt, einmalig“, meinte Silvia Müller-Thoman, während sie ihr Handy in die Höhe streckte, um die Show für die Nachwelt festzuhalten.

Ausgelassene und friedliche Party

Veranstalter Hardy Huber zeigte sich zufrieden: „Ein geiler Abend. Unsere Gäste durften eine große ausgelassene und friedliche Party feiern“. Der Inhaber und seit 20 Jahren Betreiber der Kultkneipe „Musikcafe Flieger“ in Tettnang dankte allen, die zum Gelingen des Open Airs vor und hinter den Kulissen beigetragen hatten. „Ihr seid einfach alle Klasse, und nun lasst uns feiern“. Ob es eine vierte Auflage 2019 geben wird, ließ der Wirt offen: „Das werden wir abwarten müssen. Es gibt in dieser Hinsicht Überlegungen, die aber von einigen Faktoren abhängig sind“.