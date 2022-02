Flick zur Bayern-Schwächephase: „Das hat man einfach mal“

Bundestrainer Hansi Flick sieht die kleine Schwächephase seines Ex-Clubs FC Bayern München nicht so dramatisch. „Die Qualität der Mannschaft ist da, Julian (Nagelsmann) ist ein fantastischer Trainer. Die kommen wieder in die Spur.“

„Ich bin guter Dinge, dass sie ein erfolgreiches Jahr abschließen“, sagte Flick beim Streamingdienst Amazon Prime Video am Rande des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Chelsea und OSC Lille.

Die Münchner, mit denen Flick 2020 die Fußball-Königsklasse gewonnen hatte, enttäuschten zuletzt ein wenig. Beim VfL Bochum gab es ein 2:4, in der Champions League sprang gegen RB Salzburg nur ein 1:1 heraus und beim 4:1 gegen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth lagen die Bayern zur Pause 0:1 hinten. „Jetzt läuft es vielleicht nicht ganz so optimal. Das hat man einfach mal“, so Flick.

