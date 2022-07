Flächenbrand: Polizei gibt Sachschaden bekannt

Neresheim-Stetten (ij) - Nach dem Flächenbrand auf dem Härtsfeld am Montag hat die Polizei jetzt weitere Details bekannt gegeben. Ersten Einschätzungen nach auf rund 40 000 Euro beläuft sich der Schaden, der am Montagmittag bei einem Brand entstanden ist. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich gegen 14 Uhr im Gewann Pfahläcker frisch gedroschenes Gerstenstroh. Aufgrund des Windes wurden innerhalb kürzester Zeit rund acht Hektar Stoppelfeld einschließlich Stroh in Brand gesetzt. Das Feuer griff anschließend auf einen etwa fünf Hektar großen Sommergerstenacker und auf einen Weizenacker über. Durch den sich dann drehenden Wind wurde auch ein Waldstück in Mitleidenschaft gezogen. 14 Landwirten gelang es, mit ihren Traktoren, Radladern und sonstigen landwirtschaftlichen Geräten ein weiteres Übergreifen zu verhindern, ehe der Brand von den Freiwilligen Feuerwehren Neresheim, Elchingen und Dorfmerkingen gelöscht werden konnte. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge und 28 Einsatzkräfte vor Ort. Ebenfalls im Einsatz waren drei Fahrzeuge des DRK samt Besatzung, die glücklicherweise keine verletzten Personen versorgen mussten.