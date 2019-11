Flädle oder Fritatten: Hauptsache Pfannkuchen

Name: Tanja Poimer

Alter: Wenn ich 100 Jahre alt würde, hätte ich 2021 die Hälfte meines Lebens hinter mir. Oder um Kabarettist Dieter Hildebrandt (1927 – 2013) zu zitieren: Je älter ich werde, desto weniger Zeit habe ich, sachlich zu bleiben.

Aufgabe: Redakteurin

Bei der SZ seit: 2001

Telefon: 07541 / 7005-402

E-Mail: t.poimer@schwaebische.de

Ob als Reisende, Kunst- und Kulturliebhaberin, aber natürlich auch als Journalistin: Wer mehrere Sprachen beherrscht, ist eindeutig im Vorteil. Welch glückliche Fügung, dass ich mich zu dieser privilegierten Gruppe zählen darf. Denn als Kind österreichischer Eltern, das in Essen geboren und in Langenargen aufgewachsen ist, spreche ich fließend hochdeutsch, schwäbisch und steirisch. Die Folge: Ist mir nach einer schmackhaften Suppe mit Pfannkuchenstreifen, bestelle ich, ganz Frau von Welt, in Stuttgart ohne Zögern Flädle und in Graz mal eben Fritatten als Einlage. Hinzu kommen beachtliche Kenntnisse einer vierten Mundart, die ich mir während meines Studiums der Politikwissenschaft, Mittleren und Neuen Geschichte sowie Allgemeinen Sprachwissenschaft in Köln aneignete. Oder wie wir Kölsche sagen: Am Aasch es et düster.

Mein reicher und multilingualer Wortschatz dürfte es mir schließlich ermöglicht haben, bei der „Schwäbischen Zeitung“ ein Volontariat zu absolvieren. 2004 trat ich nach mehreren Stationen, die alle gut und recht waren, als Redakteurin endlich in Friedrichshafen an. In der Stadt, in der ich am Graf-Zeppelin-Gymnasium Abitur gemacht habe und die wie kaum eine andere Kommune spannende Themen liefert. Außer natürlich Eriskirch und Langenargen. Die beiden Gemeinden, die in meiner Verantwortung liegen – zumindest, was die Berichterstattung angeht.

Wenn ich nicht gerade über Kommunalpolitik berichte und deren direkte Auswirkungen auf die Einwohner kommentiere oder zwischendurch den Redaktionsleiter vertrete, liebe ich es, mit meinen Liebsten am Bodensee zu leben und all das zu tun, was sich an diesem Prachtexemplar von Gewässer anbietet – unter Segeln, auf zwei Rädern oder an der Biergartengarnitur. Und weil mich mein rhetorisch derart dichter Hintergrund auch in der Freizeit einfach nicht loslässt, verabschiede ich mich gerne mal mit einem internationalen: Ade, Servas und Tschö mit ö.