Aalen-Wasseralfingen (an) - Das Landratsamt Ostalbkreis, Forstaußenstelle Abtsgmünd, versteigert am Donnerstag, 3. Mai, um 17.30 Uhr im „Waldgasthof Erzgrube in Wasseralfingen aus dem Forstrevier Röthardt Flächenlose (Astholz) und Brennholzpolter lang aus den Staatswalddistrikten Kostrot, Mönchsbuch, Bohler und Braunenberg. Die Waldwege dürfen bis zum Versteigerungstermin in diesen Bereichen werktags zum Zweck der Besichtigung befahren werden. Sonn- und feiertags besteht ein Fahrverbot. Die Abgabe der Flächenlose erfolgt nur gegen Barzahlung. Für ersteigerte Brennholzpolter gibt es Rechnungen. Anforderungen für die Aufarbeitung im Wald sind ein Motorsägenlehrgang, Sonderkraftstoff, biologisches Kettenöl und eine Motorsägenschutzausrüstung. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von ForstBW.

Bei Rückfragen stehen Förster Günter Eberhard unter Telefon: 0151 / 14036876 oder die Forstaußenstelle Abtsgmünd unter Telefon 07366 / 9601-0 zur Verfügung.