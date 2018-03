Fix: VfR Aalen packt den Klassenerhalt

Wer hätte das vor der Saison gedacht? Der Aufsteiger von der Ostalb, der VfR Aalen, schafft bereits am 31. Spieltag den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga. 40 Punkte stehen nach dem 2:2 in Paderborn bei drei noch ausstehenden Partien zu Buche.

Nach 0:2-Rückstand und 50 äußerst dürftigen Minuten schnappte sich die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl am Ende noch einen Zähler in Paderborn. „Wenn man sich einen 40. Punkt wünschen kann, dann ist das genau so einer. Ein gefühlter Sieg. Ich weiß nicht, wie viele noch einen Cent auf uns gesetzt hatten. Es ist jetzt auch rein rechnerisch der Klassenerhalt. Wir sind jetzt neun Zähler vor Dresden mit einem deutlich besseren Torverhältnis. Wir sind jetzt definitiv gesichert“, sagte auch Hasenhüttl grinsend in die Mikrofone.

Es lief bereits die 89. Minute in der Paderborner Bentelar-Arena. Aalens Kapitän Leandro Grech trat auf halbrechter Position zum Freistoß an. Mit links zirkelte er das Leder um die Mauer herum. SCP-Schlussmann Lukas Kruse hielt bravourös, den Nachschuss setzte Daniel Buballa an die Latte. Der Ball landete bei Tim Kister, der den Ball nochmals in den Fünfmeterraum bugsierte. Dort stand Marcel Recichwein goldrichtig und traf zum umjubelten 2:2. Aalens Spieler- und Betreuerstab rastete aus und stürmte das Spielfeld.

Als die Spieler in die Pause gingen, hätte man nicht für möglich gehalten, dass man nach 90 Minuten einen so heiteren Hasenhüttl antreffen würde. Bis auf die ersten zehn Minuten, in denen Reichwein einen Schuss gut setzte, Paderborns Kruse jedoch parierte, erinnerte der VfR an die Partie beim FSV Frankfurt (1:6, d. Red.). Zerfahren, Fehlpässe, technische Mängel und in der Defensive fehlte jegliche Entlastung – so sah das Aalener Spiel aus. „Immer wenn wir gut beginnen, haben wir irgendwann einen Einbruch. Ich weiß auch nicht, woran das liegt“, sagte Hasenhüttl achselzuckend. Die Paderborner legten ab der elften Minute los wie die Feuerwehr. Ein Angriff auf den nächsten rollte auf das Tor von Jasmin Fejzic zu, der nach längerer Zeit mal wieder das Tor hüten durfte. Daniel Bernhardt war nach Krankheit noch nicht fit.

In der 14. Minute war es soweit. Alban Meha führte einen Freistoß kurz aus auf Mario Vrancic, der aus 20 Metern aufs Tor zog – 1:0. Fejzic sah hier alles andere als gut aus. Nur zwei Minuten später war Aalens Schlussmann wieder im Mittelpunkt: Einen Schuss von Jens Wemmer ließ er zur Mitte abprallen und hatte Glück, dass Tim Kister ihm mit einer Grätsche gegen den einschussbereiten Philipp Hofmann half. Nur drei Minuten legte Hofmann nach einem Solo von Wemmer zum 2:0 nach.

Hasenhüttl hätte in der Pause einige Akteure austauschen können, entschied sich für Enrico Valentini und brachte dafür Sascha Traut. Thorsten Schulz rückte hinter Buballa auf die linke Abwehrseite. „Die Umstellung in der Halbzeit war goldrichtig. Wir haben mit Buba richtig Alarm gemacht. Das war überragend. Er hat Wemmer, der für mich bis dahin bester Paderborner, komplett aus dem Spiel genommen und dadurch auch das Spiel mit entschieden“, lobte Hasenhüttl. Zumindest fast: In der 55. Minute traf Wemmer das Außennetz. In der 63. Minute zeigte der Unparteiische Marcel Unger schließlich auf den Punkt: Es gab Elfmeter für Aalen, nachdem Buballa von Vrancic gefoult worden war. „Wir haben uns da ineinander verhakt. Man kann ihn geben, muss es aber auch nicht“, sagte Vrancic. Da Martin Dausch, etatmäßiger Schütze der Aalener, bereits durch Marco Calamita ersetzt wurde, schnappte sich Reichwein das Leder – und versenkte zum 1:2 (64.). Von da ab sahen die 5729 Zuschauer ein völlig anderes Spiel. Aalen wollte den Ausgleich, Paderborn konterte. Mit bekanntem Ausgang. Am Ende war es Reichwein, der per Kopf für den 40. Punkt sorgte und den VfR – zumindest sportlich – in der 2. Liga hält.