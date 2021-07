Fit in den Ferien: Mit 99 Sportaktionen durch den Sommer

Aufgrund von Corona ist eine Anmeldung erforderlich. Alle Informationen, Termine und Anmeldefristen finden Interessierte unter www.sommerferiensportprogramm.friedrichshafen.de. Fragen zum Sommerferien-Sportprogramm beantworten die Vereine direkt sowie Stefanie Loichinger vom Amt für Bildung, Betreuung und Sport per Telefon unter 07541 / 20 33 202 oder per E-Mail an s.loichinger@friedrichshafen.de.

Friedrichshafen (sz) - Von Kunstrad über Kanu bis hin zu Karate – 27 Häfler Vereine und Abteilungen bieten in den Sommerferien vom 23. August bis 10. September ein vielfältiges und kostenloses Sportprogramm für Groß und Klein an, wie die Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung schreibt.

Auch in diesem Jahr stellen die Friedrichshafener Sportvereine in Kooperation mit der Stadt in den letzten drei Wochen der Sommerferien wieder ein buntes Sportangebot auf die Beine. Teilnehmen können daran sowohl Feriengäste als auch Häflerinnen und Häfler aller Altersklassen.

Die 27 teilnehmenden Vereine und Abteilungen bieten 99 Aktionen, die insgesamt 134 Stunden Sport und Spaß garantieren, so die Mitteilung. Von Einrad- und Kunstradfahren über Radball, Boul und Tennis bis hin zu Karate, Judo und Ringen ist hier für jeden etwas dabei; sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene. Bei allen Kursen handelt es sich um eine Einführung in die jeweilige Sportart, die von qualifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern durchgeführt wird. Alle Aktionen sind kostenlos. Bei Regenwetter finden die Kurse im Freien grundsätzlich nicht statt.