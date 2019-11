Fit für die Landesgartenschau in Überlingen

Weingarten/Überlingen – Im kommenden Jahr findet in Überlingen die Landesgarten-schau (LGS) statt. Von April bis Oktober wird in der Bodenseestadt an 179 Tagen gefeiert, rund 800 000 Besucher werden erwartet. Im Rahmen einer Kooperationsveranstaltung der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) mit der Wirtschaftsförderung Überlingen und der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH, zu der über 100 Unternehmer aus Überlingen und benachbarten Orten gekommen waren, gab es Informationen zum aktuellen Planungsstand der Landesgartenschau sowie wichtige Tipps, wie die lokalen Händler, Gastronomen, Hoteliers und Dienstleister von dem Jahresevent profitieren können.

Für Überlingen sei die Landesgartenschau ein großartiges Ereignis, vom dem die Stadt dauerhaft profitiere, sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler. Das einmalige Gartenkonzept, das bis in das historische Stadtzentrum reiche, ziehe Besucher unweigerlich auch in die lebendige und vielfältige Einkaufsstadt. Zudem feiere Überlingen im nächsten Jahr 1250 Jahre Stadtgeschichte. Mit diesen beiden Events und den vielfältigen damit verbundenen Angeboten und Veranstaltungen stelle sich die Stadt neu auf, so der Oberbürger-meister. Dies bringe auch der Stadtgemeinschaft sichtbaren Nutzen.

Die Landesgartenschau in Überlingen sei die erste in der Region der IHK Bodensee-Oberschwaben, sagte Bernhard Nattermann, IHK-Referent für Handel, Dienstleistungen und Tourismus. „Sie ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Region – in städtebaulicher Hinsicht wie auch im Bereich Freizeit- und Tourismuswirtschaft.“ Für die Gewerbetreibenden in und um Überlingen biete die Landesgartenschau vielfältige Service- und Marketingmöglichkeiten.

Gärtnerische Kreativität

In allen Abteilungen des LGS-Teams laufen die finalen Arbeiten auf Hochtouren, so Edith Heppeler, Geschäftsführerin Green Team Landesgartenschau Überlingen. Sie zeigte aktuelle Bilder und Impressionen zur Landesgartenschau und informierte über den Projektstand sowie Unterstützungsmöglichkeiten für das örtliche Gewerbe. Die LGS in Überlingen nutze die einmalige Chance, nicht nur zu Land, sondern auch zu Wasser gärtnerische Kreativität zu inszenieren, so Edith Heppler. Noch nie habe es bei einer Landesgartenschau begehbare Schwimmbare Gärten gegeben. Die LGS verknüpfe zu-dem Gärten und Grünflächen in der Innenstadt, die bislang für die Öffentlichkeit nicht zugänglich waren und jetzt geöffnet und gestalterisch aufgewertet werden. „Unser Uferpark ist das neue Gartenreich“, betonte die Geschäftsführerin und verwies auf Seebühne, Open-Air-Bibliothek, Galerien unter freiem Himmel, Blumenschauen im 14-tägigen Wechsel und vieles mehr. Fast 3000 Veranstaltungen wird es geben, darunter ein Familienfest, ein Weltmusikfest und ein großes Bürgerfest. Der Landkreis präsentiert sich mit einem eigenen Landkreispavillon, der Landesbetrieb Forst BW lässt eine kleine Liegenschaft aus Holzwellen entstehen und erstmals bei einer Landesgartenschau wird es mit der historischen Fähre Konstanz auch ein Kirchenschiff geben. Für die gute Erreichbar-keit von Überlingen sorgt ein LGS-Verkehrskonzept: So stehen neben Park&Ride-Plätzen für Autofahrer über 800 zusätzliche Fahrradstellplätze sowie 112 Motorradstellplätze zur Verfügung. Zudem ist Überlingen mit Bus und Bahn sowie per Schiff erreichbar.

Wer heute im Markt bestehen wolle, müsse seine Kunden nicht nur durch rationale Themen wie Produktqualität oder Zuverlässigkeit überzeugen, sondern auch mit emotionalen Botschaften, gab Bernd Reutemann, Mindness Consult, den Gewerbetreibenden mit auf den Weg. „Wahrer Service kommt von innen“, betonte er. Die eigene Einstellung und Haltung sowie kleine, positiv überraschende Gesten spielten eine große Rolle.