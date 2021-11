Fischtreppe beim Wehr Rundel fertiggestellt

Friedrichshafen (sz) - Im Mai dieses Jahres hatten die Umbauarbeiten am Wehr Rundel in der Rotach an der Friedrichshafener Aistegstraße begonnen. Jetzt sind die Bauarbeiten abgeschlossen, wie die Stadt mitteilt. In den vergangenen sechs Monaten wurde die Fischtreppe fertiggestellt und damit die nach der Wasserrahmenrichtlinie geforderte ökologische Durchgängigkeit hergestellt.

Die Ausspülungen und Erosionen wurden entfernt und dabei eine neue Wehroberfläche aus Beton geschaffen, die etwa in gleicher Höhe wie die ursprüngliche Holzkonstruktion des Wehres liegt. Durch diesen rund 20 Zentimeter starken Betondeckel sei der schützenswerte historisch bedeutsame Wehrkörper in seinem Bestand erhalten worden.

Über die Fischtreppe können die Fische auf einer Länge von 70 Metern einen Höheunterschied von 2,70 Meter überwinden. Die angelegten Becken halten einen Teil des Wassers der Rotach zurück, sodass sich die Fische auf der Wanderstrecke in den Ruhezonen ausruhen können. Der Allmannsweiler Bach wurde verlegt und in die Fischtreppe eingebunden.

Die Anlage stammt vermutlich aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Veränderungen wurden voraussichtlich Mitte des 20. Jahrhunderts vorgenommen. Ein Teil des Wehrs steht unter Denkmalschutz. Für den Bau des Fischaufstiegs sei lediglich der nicht historische Teil des Wehres genutzt worden.