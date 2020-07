Fischräuber fallen weiter über die Bestände her

Im Jahr 2010 konnten die bayerischen Bodenseeberufsfischer noch rund 70 Tonnen Felchen fangen, in weiterer Folge sanken die Erträge Jahr für Jahr um über 60 Tonnen bis zum Rekordtief im Jahr 2019, wo nur noch 7,5 Tonnen Felchen in die Netze der übriggebliebenen Berufsfischer geschwommen sind. Auch zu Beginn des Jahres 2020 setzte sich dieser Trend laut der Genossenschaft bayerischer Berufsfischer mit sehr bescheidenen Fangergebnissen in den ersten fünf Monaten weiter fort. Doch mittlerweile habe man einen positiven Effekt festgestellt.

Im Freiwasser haben sich erfreuliche Mengen von sogenanntem Zooplankton (tierisches Plankton wie Daphnien oder Hüpferlinge) gebildet. Die Bodenseefelchen haben nun erstmals seit dem Jahr 2016 wieder über einen längeren Zeitraum ausreichend Nahrung zu fressen und konnten bisher nach Schätzung der Genossenschaft 60 bis 100 Gramm an Körpergewicht zulegen. Mit diesem Effekt sammeln sich die Fische gleichzeitig in der im Freiwasser befindlichen „Futterzone“, bewegen sich dementsprechend und wachsen in die für die Berufsfischer zulässigen Maschenweiten.

Im Augenblick können die Berufsfischer für Bodenseeverhältnisse erfreuliche Mengen an Felchen fangen, und wenn auch das Jahr 2020 laut Pressemitteilung sicher kein sehr gutes Fangjahr wird, da die ersten Monate schlecht waren, tue es den „Fischerherzen“ gut, endlich einmal wieder ein paar Felchen zu fangen und wieder etwas optimistisch in die Zukunft sehen zu können, schreibt die Genossenschaft.

Wie lange dieser Effekt anhält, ist noch nicht vorhersehbar. Da nun ab 1. August wieder von 38 Millimeter auf 40 Millimeter Maschenweite umgestellt werden muss und mit weiterer Erwärmung des Sees eine Kieselalgenblüte droht und durch Kalkausfällung die Bildung des so wichtigen tierischen Planktons verhindert wird, befürchten die Berufsfischer, dass der positive Effekt wird nur von kurzer Dauer sein wird. „Die Natur zeigt aktuell einmal wieder, wie schnell der See auf freiverfügbare Nährstoffe im Wasser reagiert und die gesamten Wachstumsprozesse in Gang gesetzt werden können“, schreibt Roland Stohr, Vorsitzender der Genossenschaft. Dabei spielten auch die von Behörden oft erwähnten Negativfaktoren wie Stichlinge (sollen angeblich Felchenlarven fressen und Nahrungskonkurrent sein) und die Quaggamuschel (es befinden sich immer noch Rekordmengen auf dem Seegrund) absolut keine Rolle.

Die aktuelle Situation zeige deutlich, ohne Änderungen der Nährstoffverhältnisse im Bodensee wird es unter normalen Wetterbedingungen in den kommenden Jahren weiter keine Verbesserung der Gesamtsituation der Berufsfischerei geben, das Jahr 2020 werde wahrscheinlich eine Ausnahme bleiben.

Außerdem sorge der Kormoran weiter für große Probleme, kritisiert die Genossenschaft. „Seit einigen Jahren kämpfen wir Fischer mit einer stark zunehmenden Zahl“, schreibt Stohr. Er rechnet mit etwa 3000 Tieren am gesamten Bodensee, die überwiegend in den baden-württembergischen Kolonien beheimatet sind. Ähnlich dem Trend im Jahr 2019 fliegen im Augenblick täglich jeden Morgen 500 bis 800 Kormorane zur Jagd auf die bayerische Halde und fallen dort über die sowieso schon geringen Fischbestände her.

Der Kormoran war ursprünglich nicht am Bodensee beheimatet, sondern nur ein Zugvogel, der sich dann im Laufe der Jahre hier niedergelassen hat, nachdem sein natürlicher Feind, der Mensch, ihn nicht mehr jagen durfte. Es ist laut der Genossenschaft nachgewiesen, dass jeder Kormoran täglich mindestens 400 Gramm Fisch frisst. Hochgerechnet sind das deutlich mehr als 300 Tonnen Fisch im Jahr. Damit fressen die Kormorane mehr Fisch als alle Berufsfischer zusammen im Jahr 2019 mit 208 Tonnen fangen konnten. Wie Stohr ausführt, wachsen die Kormoranbestände von Jahr zu Jahr. Es stelle sich daher die Frage, wieviele Kormorane der See vertrage - 300, 3000 oder 30 000? Es gelte abzuwarten, wann die baden-württembergische Landesregierung endlich den Bedarf sieht, etwas gegen die Riesenmengen an „schwarzen Fischräubern“ zu unternehmen, so Stohr weiter. Man werde als Berufsfischer immer öfter aus der Bevölkerung angesprochen, warum gegen diese Mengen an Kormoranen nichts unternommen wird. Die Genossenschaft fordert einen Gesamtmanagementplan, um zukünftig diese „unsäglichen Kormoranbestände regulieren zu können“. Dies sollte parallel auch für die stark angewachsenen Haubentaucherbestände in Betracht gezogen werden, heißt es weiter. Haubentaucher sind wie Kormorane Fischfresser und verzehren etwa 200 Gramm Fisch am Tag, Sie tauchen bis zu 40 Meter Wassertiefe und gehen wie die Kormorane mittlerweile ohne Scheu an die Fischernetze, um ihre Beute bekommen zu können. „Nur mit einer vernünftigen Regulierung der Fischräuber, die nur den Mensch als natürlichen Feind haben, können sich die dezimierten Fischbestände im Bodensee wieder erholen und dann als regionales Nahrungsmittel der Bevölkerung zur Verfügung stehen“, so Stohr weiter. „Bei näherer Betrachtung sollte man meinen, es sollte in Zeiten, in denen über CO- Einsparung, Klimawandel und die Auswirkungen der Coronakrise diskutiert wird, eine Selbstverständlichkeit sein, die vor Ort gewachsenen oder produzierten, regionalen Waren zu schützen, beziehungsweise diese den ortsansässigen Menschen, aber auch dem Tourismus, von dem sehr viele hier leben, dauerhaft wieder zur Verfügung zu stellen.“