Fischbacher laden Herberge-Bewohnende zum Essen ein

Fischbach (sz) - Wie auch im letzten Jahr hat der TSV Fischbach zusammen mit Vereinsheimwirt Enzo Sticca und der Backstube Kloos die Bewohnenden der Herberge mit einer Essensspende bedacht. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten wollen wir denjenigen Menschen eine kleine Freude machen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, so die Motivation der Vereinsverantwortlichen laut Pressemitteilung. Den Bewohnenden der Herberge bereitete vor allem Möglichkeit, sich das Essen aus der vielfältigen Speisekarte des TSV-Vereinslokals „Zum Sportler“ selbst aussuchen zu dürfen, viel Freude. Pizza, Cordon Bleu, Paniertes Schnitzel und Burger mit Pommes waren die klaren Favoriten. Für den leckeren Nachtisch sorgte die Backstube Kloos mit vielerlei süßen Stückchen wie Schoko-Croissants, Nußhörnchen oder Berliner. Beeindruckt zeigten sich Erich Bubeck und Marijan Kosel bei der Essensausgabe von den unterschiedlichen Lebenssituationen der Bewohner, von denen sie in den kurzen Gesprächen erfuhren. Dabei wurde deutlich, dass letztlich jeder in solch eine Notsituation geraten kann. Die Leiterin der Herberge Stefanie Leonhard bedankte sich ganz herzlich bei den Spendern für die Unterstützung. Foto: TSV