Firnwochen im Brandnertal - März-Urlaub zum Vorteilspreis

Gleich über der Grenze in Österreich, genauer gesagt in Vorarlberg, finden Sie das abwechslungsreichste Tal in den Alpen: das Brandnertal. Hier verbringen aktive Naturgenießer und Familien eine erlebnisreiche und gemeinsame Zeit, denn das Angebot im Winter ist vielfältig und die Anreise dorthin ist kurz.

Mit den Firnwochen Brandnertal erwartet Sie von 05.-27.03.2022 ein unschlagbares Angebot. Übernachten Sie während den Firnwochen in einer der teilnehmenden Unterkünfte, dann profitieren Sie von vergünstigten Skipässen für das Skigebiet Brandnertal, einem umfangreichen Angebot abseits der Pisten und tollen Angeboten mit der Gästekarte. Ein kleines, feines Musik- und Kulturangebot gibt es oben drauf. Jetzt gleich Ihren Winterurlaub buchen unter www.brandnertal.at/firnwochen.

Zahlreiche Berghütten und Bergrestaurants verwöhnen mit regionalen Köstlichkeiten







Das Familienskigebiet Brandnertal ist perfekt geeignet für Genussskiläufer, Familien und Einsteiger. Nach wenigen Gondel- bzw. Seilbahnminuten steht man mitten im Familienskigebiet mit gemütlichen 64,4 Pistenkilometern. Die bestens präparierten und übersichtlich angeordneten Pisten sowie drei Talabfahrten begeistern. Beim verdienten Einkehrschwung werden alle Genießer mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt.

Zahlreiche Langlaufloipen und Rodelpisten ergänzen das Wintervergnügen. Und falls es lieber der unberührte Tiefschnee sein darf, finden Sie perfekte Bedingungen zum Schneeschuhwandern und Skitouren gehen – immer begleitet von herrlichem Bergpanorama des Rätikons und auf Wunsch auch von qualifizierten Guides.

Erleben Sie eine abwechslungsreiche Winterzeit im Brandnertal, denn langweilig wird es bei uns ganz bestimmt nicht.