Firmungen in Amtzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Amtzell - 52 Jugendliche haben sich am 8. und 14. Mai in der Seelsorgeeinheit An der Argen firmen lassen. Nachdem sich die jungen Erwachsenen bei verschiedenen Treffen auf dem Empfang des Sakraments vorbereitet haben, wurden sie von Domkapitular Scharfenecker und Pfr. Hammele in der Pfarrkirche Amtzell gefirmt. Die Vorbereitung stand dabei unter dem Motto: Farben. Jede und jeder, hat eigene Farben, seine eigenen Stärken und Talente und bringt diese ein. So entsteht ein buntes und vielfältiges Miteinander. Das Firmteam und das Pastoralteam wünscht den Jugendlichen auf ihrem Lebensweg alles Gute.