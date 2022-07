Firmung in der Seelsorgeeinheit Seegemeinden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es wurden am 17. Juli in Kressbronn zwei Gottesdienste mit Prälat Michael H.F. Brock und ein Gottesdienst mit Pfarrer Rösch als Firmspender gefeiert. Die Bands „Sound of Spirit“ aus Kressbronn und „Happy Sound“ aus Gattnau gestalteten die Firmungen musikalisch und trugen zu einem festlichen und stimmigen Gottesdienst bei.

Das Firmmotto „Viele Gaben. Ein Geist.“ wurde in den Gottesdiensten aufgegriffen und besonders in der Predigt darauf eingegangen. Hierbei wurde deutlich, dass jeder einzelne Mensch zu Gott gehört, ganz egal welche und wie viele Begabungen jeder und jede Einzelne hat. Man muss nicht alles können und man muss es sich auch nicht erarbeiten, von Gott geliebt zu werden. Egal was wir können oder eben vielleicht auch nicht können - der eine Gott unterscheidet nicht, für ihn ist jeder und jede wertvoll und er nimmt uns so an wie wir sind.

So ging unsere gemeinsame Zeit der Firmvorbereitung in diesen feierlichen und lebendigen Gottesdiensten zu Ende und ich freue mich, wenn sich unsere Wege wieder mal kreuzen. Ich wünsche den Neugefirmten, dass sie auch weiterhin Gott in ihrem Leben spüren und von seinem Geist gestärkt werden. Christina Schraff, Gemeindereferentin.