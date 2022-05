Firmlinge bauen Bank an der Waldkapelle Balterazhofen

Leutkirch (sz) - Im Rahmen der Firmvorbereitung haben 26 junge Frauen und Männer eine neue Bank für die Waldkapelle gebaut. Die Vorbereitung „Firmung kompakt“ war im Gemeindehaus und im Chillix. Neben der Arbeit in Gruppen gab es dieses Jahr ein besonderes Projekt: Der Bau einer Bank. Ein Kurzfilm bildete die Grundlage und die Fragen nach Mut, Werten und Vorbildern standen im Mittelpunkt. Die Begriffe dazu wurden von den Jugendlichen ausgewählt und in dicke Holzbalken geschnitzt. Diese wiederum galt es dann zur Waldkapelle nach Balterazhofen zu transportieren, wo sie nun zum Verweilen und Nachdenken einlädt. Von Mut und dem Wunsch nach Gerechtigkeit, von Respekt und Treue ist dort zu lesen. Am Sonntag, 22. Mai, um 10 Uhr feiern die jungen Menschen aus der Kirchengemeinde St. Martin ihren Firmgottesdienst. Auf dem Bild ist die Firmgruppe von Gabi Waizenegger-Göser und Rosalie Bertele zu sehen. Foto: Kirchengemeinde