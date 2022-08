Firmenkundenberater erreichen vierten Platz

Der Stolz war Franz Schmid, Vorstandsmitglied der Volksbank Altshausen eG, anzusehen. Immerhin hatten es seine vier Firmenkundenberater im Jahr 2021 geschafft, mit ihrer Leistung eine Auszeichnung als „Premium-Partner Förderberatung“ der DG Bank AG Frankfurt zu erarbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit einer Summe von 18,4 Millionen Euro erreichten sie mit ihrer fundierten Beratungstätigkeit im Vergleich zu anderen Banken ihrer Größenordnung in Baden-Württemberg einen hervorragenden vierten Platz. Damit gehöre die Volksbank Altshausen zu den Vorreitern bei der Vermittlung von zinsgünstigen öffentlichen Fördermitteln für ihre Kunden.

Zur Preisverleihung kam Swen Menzel, zuständiger Betreuer zum Thema Fördermittel der DZ Bank AG, mit einer Urkunde in die Geschäftsstelle nach Wilhelmsdorf. Die von ihm vorgelegten Zahlen würden zeigen, dass die Volksbank Altshausen auch im laufenden Jahr sehr gut unterwegs sei, trotz aller konjunktureller und weltpolitischer Probleme, hob Menzel bei der Bewertung der Auszeichnung hervor.

„Herzlichen Dank für Ihre Leistung“, sagte Swen Menzel bei der Preisverleihung in Richtung Firmenkundenberater bei der Volksbank, eingeschlossen Vorstand Franz Schmid. Bei der Bewertung sei nicht nur das Volumen der ausgereichten Fördermittel ausschlaggebend gewesen, sondern die Quote im Vergleich zu anderen Banken vergleichbarer Größe. „Da erreichen Sie einen sehr, sehr guten Wert. Sie sind erfolgreich unterwegs“, versicherte Menzel. Bei der Überreichung der Urkunde an Franz Schmid sagte Menzel ergänzend: „Vielen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit. Ich gratuliere zu diesem besonderen Preis!“

Wie hoch er die Leistung seiner Mitarbeiter einschätzt, hob Vorstandsmitglied Franz Schmid hervor. Immerhin konnte die Volksbank Altshausen zum vierten Mal eine Auszeichnung im Bereich der Fördermittel verbuchen. Auch die neuerliche Auszeichnung beweise, dass sich bei den Beratern seiner Bank im Laufe der Jahre viel Wissen angesammelt habe. Die Vermittlung von Fördermitteln gehöre zum Kerngeschäft seines Geldinstituts. Hier gelte der Grundsatz: „Geld aus der Region für die Region.“ Nur so werde Genossenschaft gelebt. Genau dies lebe die Volksbank Altshausen vor.