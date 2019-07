Firmengebäude mit Graffiti besprüht

Von Schwäbische Zeitung

Die Stadtverwaltung Riedlingen weist in einer Meldung darauf hin, dass aktuell durch das warme Sommerwetter vermehrt Ratten auftauchen können. „Eine mögliche Vermehrung dieser Nagetiere muss schnell eingedämmt werden, da die hauptsächlich in der Kanalisation beheimateten Tiere gefährliche Krankheiten wie etwa Salmonellen, Trichinose und Cholera verbreiten können“, so die Verwaltung. Dem gelte es entgegenzuwirken.

Die Stadtverwaltung appelliert an alle Bürger Abfälle sachgerecht zu entsorgen.