Firma weiht neues Bürogebäude ein

Ein neues Bürogebäude hat die Firma Smart Power Systems in Waltersbühl jetzt eingeweiht. Symbolisch wurden dabei drei Kraftstecker eingesteckt, die drei Scheinwerfer mit grünem Licht zum Leuchten brachten, teilt das Unternehmen mit.

Smart Power Systems, bei dem derzeit rund 20 Mitarbeiter beschäftigt sind, gehöre zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Wangen. Dazu tragen die Produkte in der Entwicklung von Leistungselektronik und neuer Prüftechnologie für elektrische Antriebssysteme ebenso bei wie das Joint Venture mit der AVL List GmbH in Graz, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Nutzen sei beidseitig: Smart Power Systems könnten ihren Kundenkreis international ausweiten, während die AVL ein breiteres Portfolio bekomme, sagte Vorstand Kai Voigt bei der Eröffnung. Er signalisierte, dass die jetzt vollzogene Eröffnung noch nicht das Ende des Ausbaus sein müsse. „Ich sehe, dass etwas vorangehen muss. Vielleicht feiern wir wieder in zwei Jahren einen Spatenstich“, sagte Voigt.

Oberbürgermeister Michael Lang gratulierte Smart Power Systems zu ihrem gelungenen Bau, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Der OB zollte den beteiligten Firmen Respekt für das Tempo, das sie vorlegten, um so schnell fertig zu werden. Dass die neuen Räume nicht – wie ursprünglich geplant – schon an Weihnachten bezogen wurden, habe an Planänderungen gelegen. „Ich finde es großartig, was Sie hier machen“, sagte Lang.

Der Neubau mit einer Netto-Geschossfläche von 1380 Quadratmetern kostete das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 1,8 Millionen Euro. Die Entwickler arbeiten dort künftig mit Blick auf die Allgäuer Bergwelt, und die Kommunikationsebene schaffe Raum für Gespräche, heißt es in der Pressemitteilung. Dahinter steht laut Kai Voigt der Gedanke, dass ein Arbeitsplatz „sexy sein muss“, damit die Mitarbeiter gern kommen.