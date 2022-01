Firma Schlösser bedankt sich bei Pflegefachkräften

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

40 Mitarbeitende der Sozialstation St. Anna der Stiftung Liebenau in Mengen kamen kurz vor Weihnachten noch in den Genuss eines ganz besonderen Geschenks. Im Rahmen der traditionellen Weihnachtsaktion der Schlösser GmbH & Co. KG packten deren Azubis 40 bunt gefüllte Taschen, mit denen sich die Firma, die Dichtungen herstellt, für die Arbeit der Pflegefachkräfte bedanken wollten. Diese versorgen aktuell 240 pflegebedürftige Menschen in deren eigenen vier Wänden.