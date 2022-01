Firma Lipp und die Sechta-Ries-Schule besiegeln Bildungspartnerschaft

Die Firma Lipp GmbH aus Tannhausen und die Sechta-Ries-Schule in Unterschneidheim haben eine Bildungspartnerschaft vereinbart.

Im Rahmen der Partnerschaft sind bereits die ersten Besichtigungen auf dem Firmengelände des Metallverarbeitungsbetriebs für Interessierte der neunten Jahrgangsstufe in Planung. Außerdem ist angedacht, dass Mitarbeiter der Firma Lipp im Rahmen des Technikunterrichts den Schüler ihren Beruf und ihr Tätigkeitsfeld praxisnah vorstellen. „Zielführende Berufsorientierung ist einer der Schwerpunkte an unserer Schule“, wird Konrektor Hans Schwager in einer Pressemitteilung der Schule zitiert.

Mit Ava Lipp, Matthias Kuck und Ramona Thorwart von der Firma Lipp und mit Stefan Vollmer, Hans Schwager, Christine Raab und Britta Schwarzbäck von der Sechta-Ries-Schule haben gleich sieben Personen die neue Bildungspartnerschaft offiziell besiegelt.