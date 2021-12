Firma hat Impftermin organisiert

Um ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren Familienmitgliedern und Freunden die Möglichkeit zu bieten, sich boostern zu lassen oder die erste Impfung entgegen zu nehmen, hat die Firma Sauter GmbH mit dem Hauptsitz in Wehingen, auf die Initiative von einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Aldingen am Mittwoch einen Impf-Tag im Werk Aldingen angeboten. Es wurde der Impfstoff von BioNTech/Pfizer, Moderna und Johnson &Johnson geimpft.

Wie das Unternehmen mitteilt, waren im Vorfeld etwa 100 Impfdosen für die Mitarbeitenden geplant sowie weitere 200 Impfdosen für die Öffentlichkeit. Hierzu konnten sich alle Beschäftigten im Voraus zur Impfung anmelden. Das Werben für die zusätzlich bereitgestellten Dosen übernahm die Gemeinde Aldingen per Gemeindeblatt, Facebook, Instagram und einer Anzeige im Heuberger Bote.

„Gerade in der Adventszeit ist der Wunsch nach einem entspannten Weihnachtsfest groß und deshalb haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch Bürgerinnen und Bürger aus Aldingen und der Umgebung dieses Angebot angenommen“, so Sauter.

So kam es, dass sich 124 Beschäftigte aus allen Abteilungen mit Familienangehörigen zur Impfung anmeldeten. Neben vielen Drittimpfungen hätten sich auch Einige zur Erstimpfung entschieden. Viele Sauter-Mitarbeiter der Standorte Wehingen und Aldingen waren bereits geimpft, geboostert oder hatten bereits einen Impftermin anderweitig vereinbart.

„Es ist ein sehr großer Vorteil, sich hier in der Firma impfen zu lassen, ohne lange Anfahrtswege oder Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen“, wird ein Mitarbeiter in der Pressemitteilung zitiert. Wie viele weitere Arbeitskolleginnen und -kollegen hat er das Angebot angenommen, sich gegen das Corona-Virus immunisieren (boostern) zu lassen.

„Da meine Partnerin in der Lebensmittelbranche arbeitet und ihr Arbeitgeber eine Impfpflicht bis März 22 aussprach, haben wir entschieden, das Angebot bei meinem Arbeitgeber Sauter anzunehmen und uns zum ersten Mal impfen zu lassen“, so ein weiterer Mitarbeiter

Bereits um 9 Uhr standen die ersten Impfwilligen vor dem Haupttor um sich den kleinen Piks abzuholen, obwohl das Impf-Team erst um 10 Uhr mit ihrer Arbeit beginnen sollte. Geimpft wurde im Zehn-Minuten-Takt in der Halle 4 der Sauter GmbH. Morgens für die Öffentlichkeit und nachmittags für die MitarbeiterInnen der Firma Sauter und weiteren 22 MitarbeiterInnen der Spedition Hugger.

Insgesamt seien 237 Impfdosen verabreicht worden, davon etwa zehn Prozent Erstimpfungen.

Das fünfköpfige Impf-Team aus Tübingen wurde unterstützt von Mitarbeitern der Sauter GmbH und der Gemeinde, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Angefangen bei der Vergabe der Nummernzettel für die Impfwilligen, bis hin zur Zuweisung in die entsprechenden Impfkabinen.