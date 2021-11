Firma ESW spendet 10 000 Euro für Hilfsprojekte

Die ESW Luft- und Klimatechnik GmbH in Ellwangen besteht seit 25 Jahren. Man blicke auf zufriedene Kunden und erfolgreiche Projekte zurück. Ein Grund dankbar zu sein, wie das Unternehmen mitteilt. Dankbarkeit und gelebten Gemeinsinn drücke die Firma ESW jedes Jahr aus, indem sie auf Weihnachtspräsente für Kunden verzichte. Wie in den Vorjahren werden stattdessen Ellwanger und überregionale Einrichtungen und Stiftungen mit Geldspenden bedacht. Jeweils 2000 Euro gehen an das Hospiz Sankt Anna, die Stiftung Valentina in Wangen, die Deutsche Knochenmarkspende (DKMS) und die Mission Manglaralto Ecuador. Jeweils 1000 Euro erhalten der Förderverein des Kindergartens Sankt Canisius und das Kinder- und Jugenddorf Marienpflege.