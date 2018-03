Firma Bernhard zeichnet langjährige Mitarbeiter aus

Für insgesamt 425 Jahre Betriebszugehörigkeit konnte Maximilian Bernhard, Geschäftsführer und Inhaber der Firma Gebr. Bernhard Holzindustrie in Hiltensweiler, 17 Mitarbeiter zu ihren Betriebsjubiläen auszeichnen.

Anlässlich einer Betriebsfeier im Weinstadl Rimmele sprach Bernhard seinen Dank aus und übergab Ehrenurkunden der IHK und Geschenkkörbe für alle, auch für die kürzer im Betrieb Beschäftigten. Weiterhin erhielten die Mitarbeiter ein Geldpräsent abhängig von der Firmenzugehörigkeit.

Mitarbeiter sind wichtiges Kapital

Die Firma Bernhard liegt mit einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von 24,9 Jahren deutlich über dem Durchschnitt in Deutschland mit 11,2 Jahren, so eine Pressemitteilung des Betriebs. „Nur durch eure langjährige Treue und eure super Arbeit konnte sich unsere Firma in den letzten Jahrzehnten sehr gut weiterentwickeln: Ihr seid unser wichtigstes Kapital!“, erklärte Bernhard anlässlich der Ehrung.