Fireball rockt in S04-Lounge

Mit dem Auftritt der Stuttgarter Band Fireball am Samstagabend in der S04- Lounge in Tuttlingen hat der Rittergartenverein einen Volltreffer gelandet: Die rund 140 Gäste feierten die Hardrock-Band , die von Beginn an mit geballter Kraft voll und lautstark antrat. Das sprichwörtliche Eis war schnell gebrochen und nicht nur zu den Titeln von Led Zeppelin und anderen Rock-Klassikern, die von fünf Musikern absolut authentisch rübergebracht wurden, wippten die Beine, auch beim straigthen Blues wippten die Köpfe, es wurde getanzt, geklatscht, mitgesungen und vor Begeisterung gepfiffen. Die Hardrock- und Rock’n’ Roll-Fans in der S04-Lounge feierten gemeinsam eine ausgelassene Party, bei der die Jungs von Fireball mit ihrer Umsetzung der Titel, ihrem persönlichen musikalischen Einsatz, dem super umgesetzten Gesang und den Drum-Solis, bei ihren Gästen so ab und an Gänsehaut-Feeling aufkommen ließen. Das nächste Konzert des Rittergartenvereins findet am Sonntag, 23. Dezember, ab 20.30 Uhr in der S04-Lounge statt. Dann spielen die Rigattonis zum Weihnachtskonzert auf. Karten für das Konzert gibt es bereits jetzt in Stiefels Buchladen und bei der Ticketbox Tuttlingen. (clst) Foto: Claudia Steckeler