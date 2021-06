Finnland-Torwart Hradecky: „Sind keine Scheiß-Mannschaft“

Finnlands Nationaltorwart Lukas Hradecky sieht sein Team bei der Fußball-EM nicht als krassen Außenseiter.

„Klar wissen wir, dass es schwierig wird. Aber wir fahren nicht zur EM, um nur daran teilzunehmen. Wir sind keine Scheiß-Mannschaft. Wir sind nicht so schwach, wie man denkt. Wir können auch einen großen Gegner schlagen“, sagte der Bundesliga-Profi von Bayer Leverkusen.

Die Finnen nehmen zum ersten Mal an einem großen Fußball-Turnier teil und treffen am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in ihrem ersten Spiel in Kopenhagen auf Dänemark. Die Vorbereitung des EM-Debütanten verlief mit zwei Niederlagen gegen Schweden und Estland enttäuschend.

Trotzdem sagte Hradecky: „Unser Selbstvertrauen ist seit der Qualifikation auf einem ganz hohen Niveau. Wenn jeder Gegner ein bisschen Respekt und Sorge hat, wie er gegen uns spielen soll, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir unseren Urlaub durch ein paar gute Ergebnisse bei dieser EM verkürzen könnten.“

