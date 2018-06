Finnischer Thriller um einen Ökoterroristen

Berlin (dpa) - Helsinki in naher Zukunft. Die Umweltkatastrophe ist nicht mehr aufzuhalten. Es regnet Tag und Nacht, Flüchtlingsströme ergießen sich in die Stadt, Institutionen funktionieren nur noch mangelhaft, kurz: die Zivilisation scheint an einem Endpunkt angekommen zu sein.

In diesem düsteren Szenario tritt der „Heiler“ auf, eine Art Ökoterrorist, der mordet und wie Jack the Ripper Botschaften hinterlässt. Die Journalistin Johanna ist ihm auf der Spur und verschwindet eines Tages. Ihr Mann Tapani macht sich auf die Suche. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

„Der Heiler“ von Antti Tuomainen ist eine Mischung aus klassischem utopischen Roman und Thriller. Leider gelingt weder das eine noch das andere überzeugend, was nicht zuletzt daran liegt, dass die Geschichte mit etwas mehr als 200 Seiten gar nicht genug Raum bietet. So wird die Apokalypse nur mit minimalistischen Halbsätzen skizziert. Die Figuren agieren klischeehaft und sind blutleer. Wieso das Buch 2011 als bester finnischer Kriminalroman ausgezeichnet wurde, will sich dem ratlosen Leser nicht erschließen.

Antti Tuomainen: Der Heiler. List Verlag, Berlin, 224 Seiten, 14,99 Euro, ISBN 978-3-471-35082-9