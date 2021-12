Finissage und Solo-Konzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Künstlerin Omnitah aus der Nähe von Ravensburg, die während der Pandemie ihre Liebe zum Zeichnen von Mandalas wieder entdeckte, konnte mit ihrer Ausstellung von zahlreichen kreativen Gemälden viele Besucher zum Besuch der Alten Kirche und Kauf ihrer Bilder inspirieren und somit auch dazu beitragen, dass zum einen die Künstlerin nach vielen Monaten wieder ihre Fangemeinde begrüßen sowie einen Spendenbetrag an AMALIE übergeben werden konnte. Den Abschluss der Ausstellung bildete am 28. November die Finissage, kombiniert mit einem Konzert der Künstlerin.

Doch zunächst mussten die Corona-Regeln überprüft werden, was bedeutete, dass sich die Besucher, die neben 2G noch keinen Test vorweisen konnten, diesen vor Ort durchführten. Gut organisiert und in aller Ruhe ging diese Prozedur vonstatten, so dass die rund 40 Besucher nach einer viertel Stunde ihren Platz aufsuchen konnten.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Manuel Boog, Fachbereichsleiter Musik, konnte endlich Omnitah unter großem Applaus die Bühne betreten. Die Künstlerin mit ungarischen Wurzeln und schwedischer Staatsbürgerschaft dankte dem Förderverein der Alten Kirche und insbesondere Viktoria Roth, noch Fachbereichsleiterin Kunst, dass ihr die Ausstellung als auch das abendliche Konzert ermöglicht wurde. Ihre Fangemeinde, zu der Besucher sogar aus Augsburg angereist sind, dankten es Omnitah mit lang anhaltendem Applaus.

Mit einem ausdrucksstarken Stück auf der Geige wurde das Publikum auf den Abend eingestimmt. Es folgten Lieder der SingerSongWriterin, die fast alle aus dem privaten Umfeld erzählten. Kleine Geschichten begleiteten die emotionalen Songs.

Nach der Pause, in der die Bilder der Künstlerin weiterhin angeschaut und gekauft werden konnten, wurde das Konzert auch mit Liedern bekannter, internationaler Künstler fortgesetzt. Beim Stück „Halleluja“ stimmten alle Gäste mit ein – ein sehr sehr emotionaler Augenblick.

Diesen nutzte Omnitah, um bekannt zu geben, welcher Betrag aus dem Erlös der Verkäufe – denn das war ein besonderes Anliegen der Künstlerin – an das ambulante Kinderhospiz AMALIE übergeben werden konnte; 1500 Euro wurden an Frau Friederike Dellbrügge in Vertretung von Frau Mogg übergeben.

Der Förderverein der Alten Kirche Mochenwangen bedankt sich bei allen, die zum Gelingen von Ausstellung und Konzert beigetragen haben.